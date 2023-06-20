習近平晤布林肯 冀中美互尊重 穩關係

中美關係被指處在1979年建交以來的最低谷，中國國家主席習近平昨天在北京會見美國國務卿布林肯，強調國與國交往應該建在相互尊重和真誠的基礎上，指美方主張的大國競爭不符合時代潮流。中方又要求停止炒作「中國威脅論」，取消對華非法單邊制裁，放棄打壓中國科技發展，不得肆意干涉中國內政。

王毅晤美卿 促撤非法單邊制裁 習近平昨天下午在人民大會堂會見布林肯，根據內地官媒播放的畫面，習近平指布林肯與中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅及國務委員兼外長秦剛進行長時間會談，整體上雙方坦誠深入，中方表明自身立場，雙方同意共同落實中美元首去年11月在印尼峇里島會晤時達成的共識，同時在一些具體的問題上取得進展、達成共識，形容「這很好」，希望布林肯今次訪華能夠為穩定兩國關係多發揮積極作用。

中國外交部通報，習近平向布林肯表示，世界需要總體穩定的中美關係，兩國能否正確相處事關人類前途命運。他形容，中美兩國人民都是自尊自信自強的人民，都擁有追求美好生活的權利，兩國之間存在的共同利益應該得到重視，強調「各自取得成功對彼此都是機遇而非威脅」；又指國際社會普遍對中美關係現狀感到擔憂，不希望兩國衝突對抗，不願在中美之間選邊站隊，期盼中美和平共處、友好合作。

美崇尚大國競爭 無助解決問題 對於美國近年提出大國競爭的戰略概念，習近平認為這解決不了美國自身的問題和世界面臨的挑戰，重申中國尊重美國的利益，不會挑戰和取代美國，但「美國也要尊重中國，不要損害中國的正當權益」，任何一方都不能夠按照自己的意願塑造對方，更不能夠剝奪對方正當發展權利。他說，始終希望中美關係能夠健康穩定，相信兩個大國能夠排除萬難，找到相互尊重、和平共處、合作共贏的正確相處之道。

根據通報，布林肯表示，美國總統拜登相信美中兩國有責任和義務管理好雙邊關係，這符合美國、中國乃至世界的利益。

布林肯：不求「新冷戰」 不撐台獨 布林肯稱美方致力於重回兩國元首峇里島會晤確定的議程，並遵守總統拜登作出的承諾，不尋求「新冷戰」、不尋求改變中國制度、不尋求通過強化盟友關係反對中國、不支持「台灣獨立」、無意與中國發生衝突，期待與中方展開高層交往，保持暢通溝通，負責任地管控分歧，尋求對話交流合作。

布林肯同日上午與王毅舉行會談，王毅指中美關係處在關鍵節點，需要就對話還是對抗、合作還是衝突作出選擇，稱「開歷史倒車沒有出路，推倒重來更不可取」，中美兩國要以負責的態度扭轉關係螺旋式下滑，推動重回健康穩定軌道，共同找到在新時期的正確相處之道。他批評美國抱持錯誤的對華認知，導致錯誤的對華政策，令兩國關係陷入低谷，美方有必要深刻反思，與中方管控分歧、避免戰略意外。

王毅向布林肯提出要求，美國不要拿國強必霸的模板鏡像中國，不要用西方傳統大國走過的軌迹誤判中國，強調這是美國對華政策能否真正回歸客觀理性的關鍵所在。他又剖析台灣問題的實質，強調維護國家統一永遠是中國核心利益中的核心，是全體中華兒女命運所繫，是中共矢志不渝的歷史使命，中國沒有妥協退讓的餘地。本報綜合報道

習近平（右）在北京人民大會堂接見布林肯（左），談及多項議題。 中方就中美關係作出最新表態