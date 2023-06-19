敍利亞政局趨穩 望中國協助重建

歐盟最近決議今年總共撥款15億、來年5億歐元給敍利亞作為人道救援，其他個別歐洲國家及美國（相信只給敍境內庫爾德族）也會提供人道救援。不過，經歷12年美國霸權主義政府策動的「入侵式內戰」，目前敍利亞領土還是呈分裂狀態，合法的巴沙爾‧阿薩德政府仍只佔全國領土三分之二，其餘近三分之一是美國政府扶植的庫爾德族佔領區、美國軍事基地，還有土耳其針對庫爾德族的軍事佔領區，以及剩餘未被清剿的伊斯蘭國恐怖主義軍事力量佔領區。

不過，由於沙特阿拉伯與伊朗和解，阿薩德政府的處境是大幅改善。阿薩德經歷被阿拉伯世界孤立超過10年後，如今到訪沙特，亦會得到撥款人道救援及重建。

迫使美國駐軍撤離 據聯合國估計，敍利亞90%的人口生活在貧窮線下，今年2月土耳其南部連接敍利亞地區大地震，摧毀了敍利亞超過一萬間房屋。12年「入侵式內戰」使360萬敍利亞人逃到土耳其，81.5萬人在黎巴嫩，67萬人在約旦，31.7萬人在伊拉克，還估計有90萬人在德國。如今特別是土耳其政府希望和敍利亞政府達成協議，使難民返回敍國。不過，敍利亞經歷十多年「入侵式內戰」，房屋和社會建設遭受巨大破壞，失業嚴重，原來北方的小麥穀倉及油田被破壞，特別是美國及土耳其的劫掠，要解決如今的社會及經濟災難，不能單靠人道救援，而是要有一系列的措施。

首先是迫使美國霸權政府駐軍撤離敍利亞，以保護小麥生產及石油不再被劫掠。其次是和土耳其政府及敍利亞境內庫爾德獨立勢力和談協商，和敍境庫爾德族達致土、敍政府均能接受的高度自治，以消除三方緊張關係。第三是希望歐盟及阿拉伯國家能撥款提供經濟支援，以創造教育及工作機會。

不過，歐洲主流政體對阿薩德政府還是有一定的敵視，認為它是一個極權及殘暴的政府，卻不正視美國霸權政府當初扶植敍利亞反對勢力，及引入恐怖主義的伊斯蘭國內外武裝攻擊敍政府，並且無差別地殺害敍軍和平民百姓。故此，對於歐盟的援助，主要是人道救援，很難期望會出資幫忙敍利亞社會重建及經濟發展，這正反映西方價值觀偏差及虛偽的面目。相信敍利亞政府對於社會重建及經濟發展的希望，只會寄託在中國政府身上。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻