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草地繪巨型膠樽宣揚環保
法國34歲藝術家塞貝（Saype），近日在瑞士洛桑一個公園的草地上繪製一個巨型的皺巴巴膠樽。他利用粉筆和木炭畫出大小相當於3個網球場的作品，預計展示2至3周。塞貝表示，作品是為了提高民眾對保護環境的關注。
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