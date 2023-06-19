水質改善 囊口七鰓鰻出現

【本報綜合報道】澳洲囊口七鰓鰻作為一種古老帶齒生物，通常只會出現在部分特定地區，近日卻出現在南澳省一個熱門游泳和浮潛地點，被保育人士認為是生態系統健康的標誌。

日間罕見 對環境奄尖 生態學家哈爾丁（Claire Harding）與團隊在上述地點發現一條成年囊口七鰓鰻，他們於是連忙拿起相機拍攝。哈爾丁稱，自己在日間從未見過囊口七鰓鰻，只有在追蹤、測量和捕魚時才見過牠們，推測該條囊口七鰓鰻很可能從海洋逆流而上，在淡水中產卵。由於囊口七鰓鰻對水質問題很敏感，需要非常高的流量和穩定的溫度環境才能產卵，因此牠的出現對當地水道是個好兆頭。

囊口七鰓鰻透過吸食其他魚類的血液維生，雖然牠們有成排的牙齒和沒有下巴的嘴巴，可能嚇跑一些游泳者和浮潛者，但牠們對人類其實沒有危險。

哈爾丁介紹，成年囊口七鰓鰻一旦回到淡水生態系統，實際上就會完全停止進食，僅靠體內脂肪維持生命，最終產卵並死亡，人們不必擔心被囊口七鰓鰻吸附。