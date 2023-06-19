拜登赴費城爭連任 催谷就業聚焦工人

美國總統拜登前天親赴賓夕凡尼亞州費城，展開首場爭取連任拉票活動，期間向在場工會成員自詡自己是國家史上最支持工會總統，又大讚工人比起華爾街銀行家重要。他沒有點名攻擊共和黨潛在對手，僅稱其政策創造就業機會，同時提振中產，是時候向富人徵收應付稅款。

賓夕凡尼亞州選民2016年支持共和黨，2020年卻轉為支持拜登所屬民主黨，是國內其中一個搖擺州份，屬兵家必爭之地。約有1,000名代表木匠及機場服務人員等工會成員於前天身穿各自工會服飾出席拜登競選活動，紛紛高呼「去吧」等支持口號。

在活動上，拜登強調其《重建美好未來》方案去年簽署成法後，成功降低處方藥價格，同時降低保險費用。他亦提及政府已在全國展開約3.2萬個基建項目，而其總值1.2萬億美元（約9.36萬億港元）基建計劃在兩黨支持下通過國會，承諾國家道路、橋樑及機場未來10年會大為改善。

承諾向富人加稅 當談及工人重要性時，拜登笑指假如華爾街銀行家罷工，恐怕全國無人會注意得到，相反工會成員一旦離開工作崗位，那麼整個國家就會陷入停頓。他又批評擁有10億美元（約78億港元）財產富人目前所交稅款只佔聯邦稅款僅8%，承諾富人必須交更多稅金。

除了前總統特朗普，共和黨其他總統參選人包括佛羅里達州州長德桑蒂斯及佛州邁阿密市長蘇亞雷斯等人。拜登在活動上沒有點名批評任何人，僅稱共和黨人反對他所做一切，甚至把高通脹問題歸咎於「拜登經濟學」。他重申自己根本不清楚「拜登經濟學」是甚麼，只知道其經濟政策的確有效。

被指觸碰女星胸部 出席首場競選活動前，拜登上周四曾在白宮出席美劇《靚太唔易做》女星伊娃朗歌麗亞（Eva Longoria）新電影放映會。他在台上與伊娃朗歌麗亞擁抱，拿開手時手指疑似觸碰對方胸部邊緣。此外，他指自己一早認識伊娃朗歌麗亞，當年他只有40歲，對方僅得17歲。資料顯示，雙方年齡相差33年，被傳媒質疑拜登搞錯彼此年齡。本報綜合報道