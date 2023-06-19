2000人反高鐵 法爆衝突

法國東南部薩瓦省上周六有2,000名示威者抗議當局興建高鐵，期間爆發警民衝突，造成12名警員及一名示威者受傷。他們反對興建連接法國里昂至意大利都靈的高鐵，包括穿過阿爾卑斯山的一條長57.5公里隧道，擔心嚴重破壞環境。示威者向防暴警員掟石，警員施放催淚彈驅散，造成多人受傷。（綜合報道）