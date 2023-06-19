巴西洪災11死 殃及41城

巴西南部南里奧格蘭德州上周五受溫帶氣旋吹襲，暴雨成災，截至上周六造成11人死亡及20人失蹤。該州有41個城市受災，逾2,000人流離失所，19萬戶無電力供應，其中以卡拉阿市受災最嚴重。另一重災區馬基內市的街道和農田被淹浸，災民到戶外體育設施避難，數區有山泥傾瀉風險。（綜合報道）