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巴士撼貨車 北海道5死
日本北海道八雲町一條高速公路昨發生交通意外，一輛高速巴士和貨車迎頭相撞釀5死。涉事巴士當時從札幌駛往函館，載有16名乘客和一名司機，駛至野田生附近的國道5號高速公路時發生意外。巴士營運商札幌北都交通表示，貨車疑似越線釀成意外。（綜合報道）
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