普京斥烏背棄中立條約

會見非洲使團 指兼併領土有理 俄羅斯總統普京上周六表示，俄烏去年3月簽署《烏克蘭永久中立和安全保障條約》草案，烏克蘭事後拒絕承認。他指兼併烏克蘭領土並無違反國際法及《聯合國憲章》，俄方有權干預及保護反對2014年基輔政變的頓巴斯人民。

普京在聖彼得堡與到訪的非洲國家代表團會面，並首次展示俄烏特使一年多前在土耳其起草的文件。

稱俄未拒絕談判 根據草案，烏克蘭必須把永久中立寫入憲法，俄羅斯、美國、英國、中國、法國列為擔保國家。草案附錄概述俄烏雙方對和平時期烏克蘭常備軍規模及裝備的建議，俄方提議把烏軍限制在8.5萬人、國民警衞軍不超過1.5萬人，並擁有342輛主戰坦克、1,029輛裝甲車、96套多管火箭發射系統、50架戰機、52架輔助飛機。烏克蘭希望武裝部隊規模維持在25萬人，允許擁有800輛主戰坦克、2,400輛裝甲車、600套多管火箭發射系統、74架戰機、86架輔助飛機。

俄烏雙方還就限制烏軍迫擊炮、反坦克武器、防空導彈等裝備交換意見，普京稱雙方簽署協議草案後，俄軍按照協議規定從烏克蘭首都基輔附近撤離，烏克蘭隨後卻「把草案扔進垃圾箱」，並背棄一切承諾。他指摘烏克蘭應該為談判破裂負責，反問如何保證烏方日後不會背棄協議，但強調俄方從未拒絕談判。

由於俄烏戰爭造成的經濟不利因素嚴重打擊非洲，當地領導人試圖讓非洲的議題受到關注。由南非總統拉馬福薩等人組成的非洲代表團上周六抵達聖彼得堡與普京會談，普京讚揚非洲國家對烏克蘭衝突的平衡態度，指俄方願意與所有希望基於公正和尊重各方合法利益原則落實和平的人展開建設性對話；又稱烏克蘭所有問題源於當地2014年由西方資助的政變，指烏克蘭和西方國家戲弄俄羅斯，不執行《明斯克協議》，並退出和平進程。

使團促俄送返烏童 拉馬福薩強調必須結束戰事，指目前是俄烏開始談判的時候，呼籲雙方交換戰俘，以及將被俄羅斯帶走的兒童送回烏克蘭與家人團聚。惟普京隨即打斷發言，指俄方此舉是保護烏克蘭兒童，離開衝突地區挽救生命。拉馬福薩上周五在基輔與烏克蘭總統澤連斯基會面，澤連斯基批評非洲領袖把全面侵略稱為危機或衝突。本報綜合報道