華偵察設施坐落緬甸 印度關注

【本報綜合報道】中國近年加強涉足印度洋，引起印度關注及不安。印度傳媒昨日報道，緬甸容許中國在該國南部、孟加拉灣以東的科科群島（Coco Islands）建立監視及偵察設施，被指可以收集印度在東岸地區的導彈發射活動及戰略資產情報。

憂洩導彈機密 交涉無果 報道指，印度政府已經就此事向緬甸軍政府提出嚴重關切，但得不到令人滿意的答覆，將繼續與對方交涉。衞星圖像顯示，科科群島機場的跑道已經延長至2,300米，可以容許運輸機升降；島上建設營房可以讓接近1,500名軍事人員居住。緬甸軍政府否認中方參與科科群島跑道伸延、設施加固、設立監控站或基礎設施的工程。

印度擔心中國在科科群島建立據點後，可以監控印度核潛艇在孟加拉灣的活動，包括部署東岸地區、配備核導彈的戰略核潛艇。此外，印度幾乎在與科科群島同一緯度的地方測試核導彈及常規導彈，這意味中國在科科群島不但可以監控印度導彈的射程，亦可以透過空中偵察手段及出動導彈測量船，明確掌握印度導彈的殺傷力。