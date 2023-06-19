美導彈防禦任務分工 軍方現爭拗

【本報綜合報道】美國軍方設有一體化司令部架構，下設不同司令部負責相關任務。美國太空司令部上月30日宣布，從戰略司令部接手負責導彈防禦任務。惟有關聲明被北方司令部兼北美空防司令部司令范赫克（Glen VanHerck）批評「極其誤導」，並重申旗下兩大司令部的導彈防禦角色沒有變動，包括導彈預警及攻擊評估。

太空司令部在聲明提到，總統拜登今年4月25日批准及指示實施最新版的一體化司令部計劃，當中列明導彈防禦的責任由戰略司令部司令轉移至太空司令部司令。聲明表示，這是對導彈防禦活動的角色、責任、權力，展開全面研究後的結果，並重申與北美空防司令部合作，將保留及繼續執行「整合威脅預警與攻擊評估」任務。

美國傳媒上周五刊登范赫克前一天接受訪問的內容，他毫不掩飾表達對太空司令部的不滿，「當太空司令部有人說『由於太空司令部成立，所以我們擁有導彈預警任務』，這完全是誤導及不正確」。他指北美空防司令部提供針對北美大陸的威脅評估及攻擊評估，例如來襲導彈的目標，北方司令部負責國土防禦及彈道導彈防禦。

太空司令部事後作澄清 報道續指，太空司令部在發表上述聲明後亦作出澄清，指從戰略司令部轉移的導彈防禦任務並不包括擊落來襲導彈，北方司令部在內的各個地域型司令部司令，繼續負責應對飛往其責任區的導彈。導彈預警方面，太空司令部繼續負責操作導彈預警衞星，北美空防司令部負責向國家安全領袖，發出針對美國本土的導彈威脅警告。