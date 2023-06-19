吳釗燮晤意國政要 談半導體合作

福門蒂尼上周六在社交網Facebook上傳與吳釗燮合照，指「很榮幸今天與台灣外交部長會面」。耶齊亦發文稱永遠站在自由這一邊，當天在米蘭與吳釗燮會面。福門蒂尼接受當地傳媒訪問，重申台灣海峽現狀必須維持，必須捍衞航行自由的機會，一如重申自由開放的印太地區。

吳釗燮到訪當地是為了台灣在米蘭設立一個新的代表處，以深化意大利與台灣的關係，並評估半導體製造此一戰略領域的合作潛力。