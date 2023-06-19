吳釗燮晤意國政要 談半導體合作
【本報綜合報道】台灣外交部長吳釗燮上周一啟程前往歐洲，訪問波蘭、捷克、比利時。他上周六與意大利執政聯盟黨眾議員耶齊（Igor Iezzi）和眾議院外交委員會副主席福門蒂尼（Paolo Formentini）會面。
福門蒂尼上周六在社交網Facebook上傳與吳釗燮合照，指「很榮幸今天與台灣外交部長會面」。耶齊亦發文稱永遠站在自由這一邊，當天在米蘭與吳釗燮會面。福門蒂尼接受當地傳媒訪問，重申台灣海峽現狀必須維持，必須捍衞航行自由的機會，一如重申自由開放的印太地區。
吳釗燮到訪當地是為了台灣在米蘭設立一個新的代表處，以深化意大利與台灣的關係，並評估半導體製造此一戰略領域的合作潛力。
另一方面，波蘭眾議院外委會副主席巴特斯（Barbara Bartus）昨日率團抵達台灣，台灣總統蔡英文今在總統府接見訪問團，就雙方共同關注議題深入交換意見。
波蘭立陶宛政客訪台
立陶宛前防長、現任外交委員會議員兼安全暨防禦小組副主席茱娜薇，同日率領歐洲議會訪問團訪台，將拜會蔡英文、國安會秘書長顧立雄，以及國防安全研究院等相關單位。
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