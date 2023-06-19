與華續簽科技協議 美政界現分歧

【本報綜合報道】中國和美國自建交起續簽多年的《中美科技合作協定》今年8月27日屆滿。英國傳媒昨日報道，華府內部對續簽協議、讓它到期終止抑或重新談判意見分歧。中國駐美國大使館表示，希望美方在協議到期前加快內部審查，美國國務院拒絕評論任何內部審議，白宮國家安全委員會亦拒絕評論。

知情美國官員透露，鑑於中美雙邊關係處於數十年來最糟糕狀態，華府內部正在討論重新談判協議，以增加對工業間諜的保障措施和要求對等數據交換，但憂慮試圖重新談判可能破壞協議。支持續簽協議的美方官員認為，一旦協議中止將扼殺中美學術和商業合作。儘管美國主流觀點支持續簽，但愈來愈多美國官員和議員認為中美競爭下，科學和技術方面合作意義不大。