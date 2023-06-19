布林肯抵京晤秦剛 管控分歧邀回訪

氣球風波後 重建美中關係 美國國務卿布林肯昨天早上抵達北京，成為2018年以來首位訪問中國的美國最高級外交官員，也是美國內閣成員2019年以來首次訪華；他下午在釣魚台國賓館與中國國務委員兼外長秦剛舉行會談。雙方同意有效管控分歧、推進對話交流合作、保持高層交往；布林肯邀請訪美，秦剛表示願意在雙方方便時回訪。

籲冷靜應對偶發事件 布林肯的專機經停阿拉斯加州安克雷奇前往北京，昨天早上7時半抵埗，中國外交部北美大洋洲司司長楊濤和美國駐華大使伯恩斯在場迎接，中方沒有安排紅地氈及其他歡迎儀式。布林肯與楊濤寒暄後離開機場，下午兩時半在釣魚台國賓館與秦剛在內的中方官員舉行大型和小型會談。美國傳媒指會談歷時5個半小時至晚上8時結束，比官方原定計劃的時間延長半小時，布林肯與秦剛之後在上址進行工作晚餐。

內地官媒昨天晚上公布會談詳情，秦剛形容當前中美關係處於建交以來的最低谷，中方提出相互尊重、和平共處、合作共贏原則，應該是雙方共同堅持的精神、共同守住的底線、共同追求的目標，中方致力於構建穩定、可預期、建設性的中美關係，希望美方秉持客觀理性的對華認知，冷靜、專業、理性處理意外偶發事件，雙方應該不折不扣落實中美元首去年達成的共識，推動中美關係止跌企穩，重回正軌。

敦促美方恪守一中原則 秦剛就台灣問題等中方核心利益和重大關切闡明嚴正立場提出明確要求，指台灣問題是中國核心利益的核心，是中美關係最重大的問題，敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，將不支持「台獨」的承諾真正落到實處。

報道指，雙方就中美總體關係及有關重要問題，進行長時間坦誠、深入、建設性溝通，同意繼續推進中美關係指導原則磋商，以及同意繼續推進中美聯合工作組磋商，解決中美關係的具體問題。雙方也同意鼓勵擴大兩國人文和教育交流，積極探討增加中美之間客運航班，歡迎更多學生、學者、工商界人士到彼此國家互訪，並為此提供支持和便利。秦剛與布林肯還就共同關心的重大國際和地區問題交換看法。

美國國務院表示，布林肯與秦剛進行坦誠、實質、建設性會談，他強調為了減少誤解及誤判的風險，就全範圍議題進行外交及維持開放溝通渠道的重要性，重申美方永遠捍衞美國人民的利益及價值觀，與盟友及夥伴合作推動實現一個自由、開放、維持以國際規則為基礎的秩序之願景。此外，布林肯邀請秦剛到訪華盛頓繼續討論。

中美元首去年11月14日在印尼峇里島會面，美國總統拜登上周六從白宮出發前往賓夕凡尼亞州出席競選活動時提及中美氣球風波，他認為中國有一些與美方無關的合理困難，中方領導層未必知道氣球情況，形容擊落氣球令人尷尬多於蓄意。又希望未來數個月可以與中國領導人見面，討論合理分歧及如何共處。本報綜合報道

伯恩斯（左）與楊濤（中）在機場歡迎布林肯（右）。 中國氣球飛越美國本土上空引發風波。 中美關係自氣球風波後發展一覽