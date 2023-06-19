機場方便旅客 增航班接連登機橋

【本報綜合報道】福建省廈門機場早前有機場擺渡車（接駁車）撞入航站樓造成航班延誤，中國民航局機場司副司長馬志剛上周五表示，近年部分大型機場航班近機位靠橋率不高，影響旅客的出行便捷度。局方經研究決定啟動專項整治，令旅客吞吐量每年逾1,000萬人次的機場提升航班近機位靠橋率。

靠橋是指飛機停靠在候機室的廊橋，讓旅客出發或下機時毋須乘坐擺渡車。馬志剛稱，根據今年5月29日至6月4日41個千萬級機場的最新統計數據，航班近機位平均靠橋率為80.09%，其中國際航班靠橋率92.28%，國內航班靠橋率79.72%。13個樞紐機場航班近機位平均靠橋率75%，其中國際航班靠橋率85.53%，國內航班靠橋率74.69%。

廈門接駁車意外 民航局整治 馬志剛表示，專項整治將以上述樞紐機場為重點，希望到今年8月底，當前靠橋率低於80%的機場提升幅度不低於5個百分點，靠橋率在80%至90%的機場力爭提升兩個百分點，靠橋率在90%以上的機場力保不下降。