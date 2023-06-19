深圳暴雨淹商場 海現水龍捲

【本報綜合報道】廣東省深圳市持續暴雨，上周六發布暴雨橙色預警，多地嚴重水浸，深圳龍華壹方城和壹方天地商場外圍路面水浸，內部樓梯變瀑布，職員堆沙包阻止雨水湧入。同日有網民發現海面出現水龍捲，當地氣象部門和應急局發布消息稱，下午3時在深汕區芒嶼島附近海域出現水龍捲，維持時間比較短未造成災害。

廣東省大部市縣昨起至周二出現多雷陣雨天氣，局部雨勢強烈，可能出現6級至8級短時大風、強雷電等強對流天氣。氣象監測顯示，截至上周六下午5時前9小時內，有11個鎮街錄得超過100毫米的大暴雨，有83個鎮街錄得50毫米至100毫米的暴雨。

南方多省接指示加強防汛 深圳市氣象台上周六下午2時7分發布暴雨橙色預警，指福田區、鹽田區、龍華區過去3小時累計雨量超過50毫米，局部地區達到暴雨，預計強降雨持續一小時至兩小時；全市進入暴雨防禦狀態，路面能見度差，部分路段積水，降雨回波緩慢東移。

另外，國家防汛抗旱總指揮部上周六向江蘇、安徽、福建、廣西等多地防辦發出工作提示，部署做好近期南方持續強降雨防範應對工作。長江中下游及江南等地將進入降雨集中期，加上正值端午假期，旅遊、探親等流動人員多，防汛形勢複雜嚴峻，要密切監視天氣發展變化，加強監測預警和聯合會商研判，及時啟動應急響應。