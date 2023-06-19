西寧拓旅業 倡官員供食宿
網民斥譁眾取寵 當局刪爭議字句
為了拓展旅遊業，青海省西寧市文明辦上周四發表《倡議書》，號召全體黨員幹部一起成為周全服務者，積極加入旅遊服務志願者隊伍，包括主動讓出自己車位、貢獻自己車輛、邀請遊客前往自己家中用餐、留宿。受到外間質疑，西寧市文明辦前天發布新版《倡議書》，同時刪除相關爭議字句。
西寧市文明辦上周四透過官方微信公眾號發布舊版《倡議書》，內容提及提倡廣大黨員幹部積極加入旅遊服務志願者隊伍，主動到旅遊景點、人員密集場所擔任志願者，耐心解答遊客問題。它特別提到，在資源緊張情況下，眾人可向遊客讓出自己車位，甚至邀請對方前往家中作客，盡可能提供便利及幫助，把西寧人民熱心、親切及友善傳予廣大遊客。
公僕坦言不願意
上述內容一出，網友普遍認為內容離譜及譁眾取寵，不及如何改善旅遊服務硬件，或規範旅遊市場秩序來得實在。也有人反問，假如遊客住在自己家中，當地酒店業生意會不會受到影響？有當地基層公務員受訪時坦言：「至少我不願意把不認識的遊客往家裏帶。」另一名公務員則稱，為了吸引遊客而創新服務形式可以理解，卻不是為了形式而形式，又指其他城市也有增加車位做法，通常是開放機關、商場等夜間時段停車位。
面對批評聲音不絕，西寧市文明辦前天承認，舊版《倡議書》中個別表述不夠嚴謹及精準，已修改完善，感謝網民監督支持，同時感謝大家給予理解及包容。在新版《倡議書》中，具有爭議字眼現已改為「在特殊困難情況下，積極發揮作用，為遊客排憂解難，充分展示西寧黨員幹部良好的精神風貌，展示西寧人民熱情好客的淳樸民風」。本報綜合報道
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