西寧拓旅業 倡官員供食宿

西寧市文明辦上周四透過官方微信公眾號發布舊版《倡議書》，內容提及提倡廣大黨員幹部積極加入旅遊服務志願者隊伍，主動到旅遊景點、人員密集場所擔任志願者，耐心解答遊客問題。它特別提到，在資源緊張情況下，眾人可向遊客讓出自己車位，甚至邀請對方前往家中作客，盡可能提供便利及幫助，把西寧人民熱心、親切及友善傳予廣大遊客。

公僕坦言不願意

上述內容一出，網友普遍認為內容離譜及譁眾取寵，不及如何改善旅遊服務硬件，或規範旅遊市場秩序來得實在。也有人反問，假如遊客住在自己家中，當地酒店業生意會不會受到影響？有當地基層公務員受訪時坦言：「至少我不願意把不認識的遊客往家裏帶。」另一名公務員則稱，為了吸引遊客而創新服務形式可以理解，卻不是為了形式而形式，又指其他城市也有增加車位做法，通常是開放機關、商場等夜間時段停車位。