寧夏建設腐敗 問責15領導幹部

【本報綜合報道】內地《中國紀檢監察》雜誌上周六刊發寧夏自治區黨委常委、紀委書記、監委主任艾俊濤署名文章，披露寧夏嚴肅查處閩寧會議中心、絲路明珠塔等違規興建樓堂館所背後的腐敗和責任問題，問責黨員領導幹部15人，其中區管幹部7人。

主體未明缺財源 仍選定墊資 國務院辦公廳2021年10月就部分債務沉重地區違規興建樓堂館問題作出通報，審計發現青海、寧夏、貴州、雲南等地，有8個專案不同程度存在違規興建樓堂館所問題。其中，在未明確建設主體、沒有資金來源、未辦理施工手續情況下，寧夏閩寧會議中心專案由銀川市委、市政府直接選定中冶建工集團有限公司墊資建設，用於考察接待、會議、展覽、餐飲、住宿。惟因缺乏資金，專案一度停工。2019年4月和6月，銀川市政府決定安排財政資金撥付市國資委，由市國資委按照「政府支持、市場化運作」原則推進建設。2020年6月，專案竣工預驗收，按照飯店模式運行。銀川市和閩寧鎮以向企業注資等方式撥付財政資金5,500萬元人民幣（約6,036萬港元）。

該專案執行財經紀律鬆弛，在無建設主體、無資金來源的情況下直接委託企業開工建設，項目一度因資金缺乏而停工，依靠財政支持才完成建設。專案亦規避審批程序，在未辦理任何手續的情況下直接開工建設，邊實施邊補手續。至於絲路明珠塔，它的設計高度448.2米，被稱為「西北第一高塔」，是集廣播電視發射、觀光旅遊、商務會展等的綜合建築。該塔有超過一半資金來自銀川市財政資金，曾經被國務院點名批評違規動用財政資金。該工程2021年6月停工，去年3月拆除塔基。