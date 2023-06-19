台民調 柯文哲支持度領先

柯文哲

【本報綜合報道】台灣傳媒昨日公布2024總統選舉最新民調，民眾黨參選人柯文哲的支持度升至33%，領先民進黨參選人賴清德的30%、國民黨參選人侯友宜的23%。

賴清德略增排第二 民調結果顯示，柯文哲支持度與5月的23%相比有明顯的進步，從第3名變支持度最高的參選人。賴清德與5月的27%相比，支持度僅略為增加，同樣排在第2名；侯友宜5月的支持度本以30%居於首位，但最新民調下滑至暫居第3名。

分析顯示，柯文哲在20歲至29歲、30歲至39歲、40歲至49歲的支持度明顯上升，尤其20歲至29歲的區間暴增15個百分點，支持度高達58%；若以地區分析，結果顯示柯文哲的支持度在桃竹苗、高屏澎地區領先，賴清德在雲嘉南地區佔優勢。

另外，前高雄市市長韓國瑜上周六生日，他上周五在台中市筵開6席慶生，前台中市市長胡志強、前雲林縣縣長張榮味、彰化縣議會議長謝典林、台北市副市長李四川受邀出席，外界猜測可能進一步促成「韓侯會」，但與會人士指聚會是純粹聊天，完全沒有談到總統選舉問題。