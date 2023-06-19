侯友宜准台童驗毒掀爭議

侯友宜

【本報綜合報道】台灣新北市板橋幼兒園向學童餵食安眠藥和三級毒品「巴比妥」，引起軒然大波。新北市市政府上周六宣布，全台6歲幼兒可以到當地免費採檢巴比妥，市長侯友宜痛批「中央要做的不做，新北市來承擔這個責任」。前台北市市長柯文哲直斥新北市荒謬，指做法恐引起更多恐慌。

柯文哲質疑篩查惹恐慌 侯否認 侯友宜周日出席活動時表示，幼兒園相關案件已經成為全台焦點，讓家長安心是政府也是為政者的責任，「既然中央不做，新北市就來做」。他強調，新北市並非全面普篩，而是想要檢驗的家長們可以到新北市，以檢測科學的方式讓他們安心。

侯友宜批評，從新北市幼兒園餵藥事件開始，有心人士就不斷抹黑、造謠，並指過程中要經過科學專業驗證，需要時間釐清，並拜託相關單位盡速對外公布檢驗結果，衞福部對於管制藥品的來源也要一一釐清。

對於柯文哲批評普篩做法荒謬，並稱相關案件要「警政署」釐清，侯友宜競選工作室發表侯友宜聲明強調這不是普篩，「請曾為醫師的柯主席，勿成為以訛傳訛的幫兇」，案件檢察官才有指揮調查權，請對方勿鬧烏龍。衞福部次長王必勝認為恐引起恐慌，但尊重新北市當局的做法。