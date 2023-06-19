貨車翻側 流高溫瀝青燙死母子

【本報綜合報道】福建省福州市近日發生奪命車禍，一輛貨車轉彎時翻側，車上裝載的高溫瀝青順勢流下燙傷一對母子，他們送院搶救無效身亡。內地傳媒上周六報道，涉事貨車超載25倍，貨車司機被警方控制。

超載廿多倍

事發上月31日，鄒姓女死者下班後駕駛電單車接孩子回家，遇上由鄭姓司機駕駛載着瀝青的貨車。貨車當時為了躲避車輛，失控翻側在對面行車線，壓毀另一輛停在路邊的私家車，幸好私家車當時無人。惟貨車側翻後，裝載的瀝青傾瀉而下，掩埋鄒女士及其孩子。司法鑑定意見書顯示，涉事貨車核定車重約4,290公斤，核定載重1,495公斤，事發時卻載重約38噸，超載率2,579.26%。