校長性侵殘障女判監 家屬斥放生強姦

提抗訴被指已過時限 湖北隨縣終設審查專班 湖北省隨州市隨縣博愛特殊教育學校校長劉愛業去年被揭多年來性侵校內殘障女學生，同年底被隨縣人民法院裁定強制猥褻罪成，被判監禁3年6個月。面對受害者家屬及公眾質疑裁決判得太輕，隨縣人民法院前天表示已成立工作專班，當審查全案後，將及時對外公布最新情況。

內媒昨天報道，患有視力障礙女學生陳思思（化名）去年5月初向堂兄陳均（化名）哭訴自己被劉愛業摸胸，至同月中旬終於成功收集證據，由陳均負責報警。

陰道瓣裂傷 未檢被告DNA 陳思思另向警方供稱，她曾被劉愛業強姦，婦科檢查亦顯示陰道瓣有裂傷。然而，由於報警當天兩人沒有發生強姦行為，因此未能提取劉愛業脫氧核糖核酸（DNA）。

劉愛業去年5月18日被刑事拘留，至6月24日被正式拘捕。根據法院去年12月28日出具刑事判決書顯示，劉於2018年9月至2022年5月期間，多次在校長辦公室及學生寢室撫摸和揉捏陳思思胸部。經隨州市公安局司法鑑定中心鑑定，陳思思胸圍左側內面布料中含有女方及劉愛業DNA分型。

針對陳思思與另一受害人提出曾被劉愛業強姦一事，法院認為在案證據無法證實被告存在強姦事實，故此無法採納強姦罪及強制猥褻罪並罰意見。一審最終裁定劉強制猥褻罪罪成，除了判處監禁，另禁止被告從事密切接觸未成年人士工作。

陳均日前受訪時坦言不滿判決，希望其他受害者或其他知情人士能夠站出來指證，「然後給他（劉愛業）判個強姦」。他承認本年2月10日收到一審判決書，卻不知道法院何時開庭及作出判決，又指自己拿到判決書後曾向隨縣人民檢察院提出抗訴申請，卻被告知抗訴時限已過，即使後來再申請提交，一周後就遭到拒絕。

校園被關 逾百學子遭解散 資料顯示，博愛特殊教育學校是一間於2010年成立民辦特殊學校，在當地也口碑頗佳。由於學校幾乎不收費，劉愛業的「愛心人士」形象曾被多間傳媒報道，在當地頗具善名。自事件曝光後，博愛特校已經關閉，校內百多名殘障學生已被解散回家。隨縣殘聯一位工作人員上周五受訪時稱，殘聯已在學校關閉後介入處理學生後續安置事宜，包括協助孩子轉入縣內另一公立特校。另有隨縣教育局辦公室工作人員表示，教育局已安置涉事學生，未有提及具體數字。本報綜合報道