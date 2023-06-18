兩岸國際

端午節售榴槤拉麵
台灣近期推出各種千奇百怪口味的拉麵，最新一款是由高雄一間麵店推出的榴槤拉麵，因為成本高及製作麻煩，因此每天只限量20碗，定於周四的端午節正式開賣。拉麵店店主表示，榴槤核是拉麵好吃的秘訣，熬煮榴槤核4小時以上，引出味道。
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