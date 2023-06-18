英島新恐龍化石 與中國甲龍密切

【本報綜合報道】英國懷特島發現一種新恐龍化石，牠身上的甲片長有尖刺，推估可能生活在1.45億至1.005億年前的白堊紀早期，與中國甲龍（Chinese ankylosaurs）關係密切，意味牠們能夠在白堊紀早期於亞洲和歐洲之間移動。

懷特島在近142年以來所發現的甲龍化石，全都是屬於多刺甲龍（Polacanthus foxi）。今次發現的新種恐龍命名為巴雷特威克蒂甲龍（Vectipelta barretti），是島上發現的第二款甲龍，但與多刺恐龍相比，牠的頸骨、背骨、骨盆都有所不同，長有更像刀片的帶刺盔甲。倫敦自然歷史博物館研究員龐德表示，新發現揭示了威塞克斯地層和英格蘭白堊世早期的甲龍多樣性。

屬白堊紀早期 巴雷特威克蒂甲龍是取自倫敦自然歷史博物館科學家巴雷特（Paul Barrett），巴雷特對此感到受寵若驚，非常高興能以這種方式得到認可。參與研究的自然歷史博物館研究員梅德門德（Susannah Maidment）表示，巴雷特一直是重要的導師、主管、同事和朋友，因此想感謝他並承認他對恐龍古生物學的巨大貢獻。

巴雷特