凡島風箏節 中國傳統紙鳶成大熱

【本報綜合報道】作為全球最大的風箏節之一，丹麥凡島國際風箏節每年吸引來自世界各地的風箏飛行愛好者聚集。今屆風箏節日前盛大開幕，主題是「中國文化到凡島」，現場可見中國的「遊龍驚鴻」與米奇老鼠、唐老鴨翩翩起舞；老北京傳統「沙燕兒」風箏與「螃蟹」和「熱帶魚」風箏在空中嬉戲玩耍，讓人們嘖嘖稱奇。

紮糊繪放四藝贏喝彩 中國風箏協會的手工藝人們在凡島舉辦了多場風箏專題講座、工作體驗坊及展覽，他們憑藉傳統風箏「紮、糊、繪、放」四藝征服了現場觀眾，也贏得了國際同行們陣陣喝彩。除了交流風箏文化和技藝，受邀前來的浙江演藝集團還帶來了富有東方神韻的演出，通過中國傳統歌、舞、樂、雜技等舞台表演形式，令現場觀眾體驗到純粹中國風。

索菲·瓦爾邦是由丹麥友好人士組成的中國凡島文化協會主席。她介紹，在2019年赴中國考察風箏節相關事宜後，經過4年多籌劃，終於促成中國風箏協會等單位此次前來參加凡島國際風箏節，又指這些年世界發生了巨大變化，希望能通過這樣的文化交流撫慰人們的心靈，通過友好合作共建和平美麗的世界。

丹麥凡島國際風箏節的起源則可追溯到1985年，當時有德國人到丹麥凡島上放風箏，激發了當地居民對風箏的熱愛，並促使他們組織一個風箏節來慶祝這個活動。自此，風箏節成為了凡島每年的傳統盛事。