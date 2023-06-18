藏逾千件斑點狗裝飾 美退休消防員破世績

斑點狗作為救火犬有着悠久歷史，美國佛羅里達州一名退休消防員由於對斑點狗情有獨鍾，收集了1,152件與斑點狗相關的物品，包括毛絨玩具、小雕像、藝術品、聖誕裝飾等，創下健力士世界紀錄。他在前日發表的專訪中承認，自己如此喜愛斑點狗與職業有關。

埃爾貝勒（Scott Erbele）稱，他的父母1963年在馬里蘭州買了一套房子，街對面就是志願消防站。

住消防站附近受薰陶 每當警報器響起，他會跑到消防站接聽電話，並為到達的消防員開門。他形容小時候如同被消防員收養，總在消防站附近閒逛，終在1975年成為消防員，期間從沒放棄對斑點狗的熱愛。

除飼養斑點狗外，埃爾貝勒也收藏斑點狗相關物品。到2000年代初，他發現自己已有一整櫃的斑點狗收藏品，如果發現沒有獲得某些收藏品時還會「發狂」。他最昂貴的收藏當屬兩張繪光大師金凱德的畫作，一幅以消防站為主題，另一幅以迪士尼電影《101斑點狗》為題，每幅售價約2,000美元（約1.6萬港元）。

無論他的收藏增加了多少，埃爾貝勒最喜歡的東西仍然是父母在他還是嬰兒時給他買的枱燈。他指這盞小燈的意義非凡，因此從來沒有把它扔掉，如今依然閃耀着光芒。他透露自己的孩子們認為父親瘋了，但收藏讓他保持年輕和快樂，還能認識擁有相同的愛好的人。他又形容斑點狗是非常忠誠的動物，非常有愛心及非常願意保護他人。本報綜合報道