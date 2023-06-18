兩岸國際

非禮推崖案 證兩死傷者為亞裔

德國巴伐利亞州新天鵝堡上周四有美國男遊客，非禮兩名美國女子後把她們推落山崖，造成一死一重傷。美國伊利諾伊州大學厄巴納－香佩恩分校上周五證實死傷者是應屆畢業生，兩人均是亞裔。死者是21歲伊娃‧劉（Eva Liu，暫譯），傷者是22歲凱爾西‧張（Kelsey Chang，暫譯）。（綜合報道）
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