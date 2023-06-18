血洗猶太教堂 美槍手或判死刑

鮑爾斯

【本報綜合報道】美國賓夕凡尼亞州匹茲堡2018年發生猶太教堂槍擊案，造成11人死亡，是美國史上最嚴重的反猶襲擊事件。白人男槍手鮑爾斯（Robert Bowers）上周五被裁定所有63項刑事罪名成立，將面臨死刑或終身監禁，不得假釋。

釀11死 63項罪成 陪審團上周四開始退庭審議約5小時，最終裁定現年50歲的鮑爾斯仇恨犯罪導致死亡、阻礙了宗教自由活動導致死亡等罪名成立。

檢察官進一步指出，鮑爾斯在極右社交媒體平台廣泛發布、分享或支持反猶太主義和白人至上主義的內容，並且讚揚納粹德國領袖希特拉和大屠殺，更曾經向警方表示「所有這些猶太人都得死」。

鮑爾斯的律師曾經提出認罪以換取無期徒刑，但檢察官拒絕；律師亦試圖證明他患有精神分裂症、癲癇和腦損傷，主張犯案動機不是出於宗教仇恨，而是妄想猶太人透過協助難民在美國定居，實施種族滅絕。

槍擊案幸存者邁爾斯（Jeffrey Myers）感謝上帝、營救他的執法人員和捍衞權利的美國檢察官。