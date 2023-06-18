跪殺黑人案報告出籠 明市警歧視過度用武成風

針對美國明尼蘇達州黑人男子弗洛伊德2020年5月在明尼阿波利斯遭到白人警員跪殺事件，司法部前天發表調查報告，內容質疑當地警方存在侵犯黑人及原住民權利及過度使用武力等系統性問題，導致原本不應該出現悲劇也變成有可能發生。明市市長弗雷（Jacob Frey）同日承諾，「現在事情必須作出改變」。

2021年4月，司法部正式對明尼阿波利斯警方展開公民權利調查，範圍包括市政府提交文件、警方檔案、隨身攝錄機片段及與相關官員及市民對話等。該份長達92頁調查報告顯示，當地警方多年來使用多種危險方法及武器，對付最多犯有輕罪，甚至是根本沒有犯事人士。例如，由2016年至2020年間，當地警方曾197次跪壓市民頸部，部分警員沒有事前作出警告，對象更包括未成年人士。

黑人受查次數遠高於白人 此外，明市警方會根據社區不同種族結構，展開相應巡邏行動，且會根據疑犯種族，執行不同截停搜查、戴上手銬及使用武力行動。報告提及，當地黑人及原住民受查次數分別是同市白人6.5倍和7.9倍。即使在處理與個人身體狀況有關緊急求助電話時，執法人員往往會作出不恰當反應等，導致部分事件變成嚴重悲劇。

除了警員執法手法存在差別對待問題，報告亦指出明市一些警方高層曾向同袍發表與種族主義或種族歧視有關言論。一名當地警方高層得悉其中一場哀悼弗洛伊德之死示威是由白人主導後稱：「這就不會有搶劫及縱火。」另有多名警員向司法部稱，部分同袍向他們笑稱當地白天根本不需要擔心黑人，因為黑人仍未睡醒，罪案往往會在晚上發生。

涉事警員判監22年半 報告出爐後，司法部部長加蘭表示，內容提及明市警方行為令人深感不安，破壞社區對執法人員之間信任。弗洛伊德2020年5月被指使用假鈔購物，接受4名警員問話期間遭到警員沙文跪頸致死，終年46歲。沙文2021年被裁定謀殺等罪成，被判監禁22年半。本報綜合報道