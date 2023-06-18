台外長訪歐洲議會 保密詳情

免被視為正式官方互動

吳釗燮低調出訪歐洲，除了在捷克出席公開活動並發表演說，台灣官方對其在波蘭和歐盟總部所在地比利時布魯塞爾的行程均沒有主動提供資訊，避免被視為正式官方互動。歐洲議會議員在社交網證實吳釗燮進入歐洲議會，與多名歐洲民意代表會面。去年率團訪台的畢爾發文歡迎，指台灣是歐盟重要且可靠的經濟夥伴，也是民主大家庭的堅定成員，歐盟同意進一步強化與台灣在政治、經濟和民間的交流及合作。