氣球事件後 傳拜登謀與華領導人通話受阻
【本報綜合報道】美國今年2月4日擊落飛越領空的中國氣球後，兩國關係急轉直下。美國傳媒上周五報道，美國總統拜登事後曾經計劃直接與中國領導人對話，但被其國家安全高級顧問勸阻。
多名知情美國高官透露，拜登相信若有機會與中國領導人直接對話，二人的關係能夠令局勢緩和，但其顧問認為當時不是對話的合適時機，會顯得拜登懇求對話，而北京對氣球事件太憤怒，對話作用亦不大，最好先由低層或中層官員接觸中方。官員稱，當時目標不是讓中美領導人通電話，而是兩國關係重回軌道，白宮想平息事件，試圖安排內閣官員訪華。白宮國家安全委員會發言人霍奇（Adam Hodge）否認拜登被勸阻，重申美方一直強調維持溝通渠道以管控美中競爭和避免衝突的重要。
否認押後針對中國措施
另外，有美國官員指氣球事件後，白宮優先確保國務卿布林肯訪華行程成事，以及財政部長耶倫、商務部長雷蒙多能夠訪華。為恢復美中外交對話，華府押後限制對華投資的政策，尚未解密新冠病毒源頭情報，又淡化中方加強情報搜查的情況等。霍奇否認華府押後針對中國的措施，指過去數月美方制裁涉及侵犯人權、強迫勞動、支持俄羅斯攻打烏克蘭等的中國實體，持續捍衞區內的航行自由，繼續在經濟、科技、安全等領域推出額外措施促進美國利益。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：