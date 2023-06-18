氣球事件後 傳拜登謀與華領導人通話受阻

【本報綜合報道】美國今年2月4日擊落飛越領空的中國氣球後，兩國關係急轉直下。美國傳媒上周五報道，美國總統拜登事後曾經計劃直接與中國領導人對話，但被其國家安全高級顧問勸阻。

多名知情美國高官透露，拜登相信若有機會與中國領導人直接對話，二人的關係能夠令局勢緩和，但其顧問認為當時不是對話的合適時機，會顯得拜登懇求對話，而北京對氣球事件太憤怒，對話作用亦不大，最好先由低層或中層官員接觸中方。官員稱，當時目標不是讓中美領導人通電話，而是兩國關係重回軌道，白宮想平息事件，試圖安排內閣官員訪華。白宮國家安全委員會發言人霍奇（Adam Hodge）否認拜登被勸阻，重申美方一直強調維持溝通渠道以管控美中競爭和避免衝突的重要。