布林肯今訪華 提3目標 美議員施壓短暫赴台

布林肯

美國國務卿布林肯今天起訪問中國兩天，是2018年以來美國國務卿再度訪華。他當地時間上周五傍晚啟程，並在出發前提出此行3大目標，分別是保持溝通渠道開放避免潛在衝突、推動美國利益、探索潛在合作領域。惟共和黨國會議員去信要求布林肯短暫停留台灣，以示美國與台灣盟友見面毋須北京批准。

布林肯表示，去年11月在印尼峇里會面的美中領導人承諾改善兩國溝通，確保清晰以免可能的誤解和誤傳。他指美國的盟友及其他國家都希望美中負責任地管理兩國關係，並尋求在可能達致成果的範疇合作，有利兩國以至全球的人民；又稱激烈競爭需要持續的外交，確保競爭不會演變成對抗或衝突，這是世界對美中的期待。美國總統拜登上周四稱曾經與布林肯對話，但不會說他希望對方此行達成甚麼成果。

美國國務院高級官員表示，布林肯將利用此行消除中國對美國政策和意圖的誤解，並闡明美方對華經濟政策，重申華府決心去風險而非與中國脫鈎，不是圍堵或經濟打壓中國。惟布林肯訪華不是一趟行程或對話的問題，而是消除北京對美誤解，議題包括台灣、中國不正當扣押美國公民、北京在烏克蘭問題親俄羅斯等。雖然解放軍此前在台灣海峽做出「危險挑釁」，但美方認為仍然需要與中國展開密集外交。

與此同時，共和黨國會眾議員蒂法尼（Tom Tiffany）與6名同黨眾議員聯署發信，指布林肯有必要停留台灣，以示北京不能決定美國的同盟和夥伴關係；又促請他親身赴台，安撫因延遲交付軍備引發的不安。蒂法尼指在中國間諜氣球風波後，解放軍騷擾美軍艦機，又傳出中方在古巴設間諜站，認為布林肯訪華向北京叩頭。

華勸美別幻想從實力地位打交道 民主黨國會參議員梅嫩德斯對布林肯訪華態度正面，相信可以重置溝通渠道，特別是軍事方面，從而消除衝突。

共和黨認為訪華對美中競爭沒有幫助，甚至損害美國安全，拜登政府以外交和經濟接觸為美國大戰略的核心支柱，是適得其反和危險。

中國外交部發言人汪文斌上周五被問到中方對布林肯訪華有何期待時指出，中美雙方將就兩國關係及共同關心的重要國際和地區問題交換意見，中方將闡明對中美關係的立場和關切，堅決維護自身利益，美國不要幻想從實力地位出發與中國打交道。本報綜合報道

蒂法尼 共和黨要求布林肯短暫停留台灣。（Getty Images圖片）