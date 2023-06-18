南非總統120隨從赴波蘭 被拒入境

【本報綜合報道】南非總統拉馬福薩約120名隨行人員上周四在波蘭華沙蕭邦機場被拒絕入境，一度滯留飛機上，無法跟隨拉馬福薩坐火車前往烏克蘭。南非總統保護服務負責人羅德（Wally Rhoode）指摘波蘭種族歧視，波蘭反駁是無稽之談；飛機計劃周日返回南非。

蕭邦機場發言人魯茲基（Piotr Rudzki）表示，南非總統安保人員未持有所需武器許可證，機場不能夠讓攜帶非法槍械的乘客進入歐盟境內。

不肯留下武器 無奈滯機上 魯茲基又稱安保人員接獲告知，只需要把武器留在飛機上就可以落機，但對方拒絕，波蘭不會沒收相關槍械。魯茲基指部分人已落機前往酒店。

南非傳媒報道，羅德指摘波蘭當局拖延他們危及總統的生命，更聲稱有南非女性高級官員試圖為機上保安和傳媒安排住宿時，遭波蘭當局脫衣搜身。他引述女官員指，波蘭只向女記者提供住宿。羅德強調他們都持有所需許可證，但波蘭大使館指沒有必要出示正本，導致他們部分人只攜帶副本。

拉馬福薩