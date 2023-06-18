遇俄軍頑抗損失大批軍備 烏總統認東部戰線陷困
【本報綜合報道】烏克蘭副國防部長馬利亞爾上周五表示，在南部反攻的烏軍正在積極行動，並在幾個方向推進兩公里。惟烏克蘭總統澤連斯基承認，東部攻勢遇上俄羅斯軍隊頑強抵抗。
俄指烏損兵415人
烏克蘭陸軍司令西爾斯基稱東線形勢仍然十分緊張，俄軍精銳師在火炮及空中支援下，進入頓涅茨克州巴赫木特地區。烏軍繼續在不同方向進攻，佔領制高點及森林，迫使俄軍離開巴赫木特郊區。當俄軍意識烏軍的作戰企圖後，奮起抵抗。俄羅斯國防部表示，過去24小時擊退烏軍10次進攻，其中5次發生在南部戰線維連茨基山脊附近，另外5次位於東部戰線頓涅茨克市西部及西北部地區，烏軍在兩地損失逾415人、5輛主戰坦克、10輛裝甲車、5輛汽車、兩門火炮等。
俄羅斯總統普京稱，烏克蘭反攻以來損失186輛主戰坦克和418輛裝甲車，且裝備損失與日俱增；又指雖然烏克蘭戰略預備隊投入反攻，但未能夠實現任何目標。他認為，烏克蘭難以承受消耗戰，戰爭儲備快速枯竭後，將不得不完全依賴外國交付。
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