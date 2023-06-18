遇俄軍頑抗損失大批軍備 烏總統認東部戰線陷困

俄指烏損兵415人

烏克蘭陸軍司令西爾斯基稱東線形勢仍然十分緊張，俄軍精銳師在火炮及空中支援下，進入頓涅茨克州巴赫木特地區。烏軍繼續在不同方向進攻，佔領制高點及森林，迫使俄軍離開巴赫木特郊區。當俄軍意識烏軍的作戰企圖後，奮起抵抗。俄羅斯國防部表示，過去24小時擊退烏軍10次進攻，其中5次發生在南部戰線維連茨基山脊附近，另外5次位於東部戰線頓涅茨克市西部及西北部地區，烏軍在兩地損失逾415人、5輛主戰坦克、10輛裝甲車、5輛汽車、兩門火炮等。