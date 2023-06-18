俄戰術核彈頭 啟動進駐白羅斯

首批運抵 烏戰局更危 俄羅斯總統普京上周五在聖彼得堡國際經濟論壇會議宣布，已經履行承諾把首批戰術核彈頭運抵白羅斯，在當地部署這款大殺傷力武器的工作最快今年底前完成。面對歐洲大陸核危機因俄烏戰爭而升溫，美國一架可以下達發射核導彈指令的軍機近日飛抵西班牙，外界估計美方戰略核潛艇有可能即將現身當地。

普京揚言力阻「戰略挫敗」 這是俄羅斯自前蘇聯解體以來，首次在境外部署核武。普京形容此舉是一種威懾措施，旨在向那些想令俄羅斯造成「戰略挫敗」的人士發出信號；「戰略挫敗」是外交術語，意思是俄羅斯重創後在國際舞台的力量將削弱數十年。他重申，若俄羅斯的領土完整、獨立、國家主權面對威脅時，俄方才有可能使用核武，目前沒有必要按下「核按鈕」，但認為討論這個話題的事實本身，已經降低可能使用核武的門檻。

北約指俄方未改變核態勢 瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所在最新年報提到，全球可以使用的核彈頭數量不跌反升。被問及裁減核武議題時，普京回答「讓他們見鬼去吧」，強調俄羅斯比北約國家擁有更多核武，「他們一直想令我們就減少核武問題展開談判，他們簡直是胡思亂想」。普京今年2月21日宣布俄羅斯暫停參與和美國達成的《新削減戰略武器條約》，3月25日宣布在白羅斯部署戰術核武，指美國在歐洲部署同款武器已久。

俄羅斯已經向白羅斯提供可以搭載核彈頭的伊斯坎德爾戰術導彈系統，又協助白羅斯改裝軍機掛載「特別彈藥」。根據白羅斯國防部4月14日發布的影片，執行「核共享」任務的白羅斯蘇25攻擊機，部署在距離立陶宛邊境僅40公里的利達空軍基地。美國目前在比利時、德國、意大利、荷蘭、土耳其，合共部署100枚戰術核武。

美國國務卿布林肯上周五表示，目前沒有迹象顯示俄羅斯準備使用核武，美方亦看不到改變自身核態勢的理由。北約秘書長斯托爾滕貝格同日表示，北約將密切監視情況及保持警戒，但俄羅斯現時沒有改變其核態勢，北約亦毋須調整自身核態勢。

美戰略核潛艇 或現直布羅陀 與此同時，美國海軍一架E6B指揮與通訊中繼飛機上周四飛抵西班牙羅塔，這款軍機對上一次部署羅塔是去年11月5日，美國海軍戰略核潛艇羅德島號同月1日到訪位於西班牙南部的英國海外領土直布羅陀，該艦搭載最多20枚配備核彈頭的潛射彈道導彈。E6B指揮與通訊中繼飛機可以把國家最高指揮當局的指令，傳達給在水下執行威懾巡邏的戰略核潛艇，亦能夠透過空中發射控制系統發射陸基洲際彈道導彈。本報綜合報道

白羅斯擁有伊斯坎德爾戰術導彈系統。 美國戰略核潛艇羅德島號停靠直布羅陀。 普京 美俄戰術核武歐洲部署地圖 俄羅斯非戰略（戰術）核部隊架構