羈押男遭打癱 轉院又被輔警毆

【本報綜合報道】陝西省商洛市一名方姓男子因濫伐林木被羈押在看守所，2020年被同監室的趙姓男子從後踢，導致頭部撞牆倒地，更頸脊髓損傷而高位截癱，多年來醫藥費用估算超過200萬元人民幣（約218萬港元），更因轉院問題被輔警毆打。

指事後被要求簽滿意文件 內地傳媒上周五報道，方祿華打噴嚏時唾液不慎飛濺到趙男臉上而受到報復，他受傷後送至醫院治療，費用一直由商南縣公安局支付，但是後來公安局一名領導前來詢問用藥情況，第二天醫院便停止用藥，身體狀態亦因此不斷惡化。方指自己幾番轉院，去年8月其中一間醫院的醫生建議轉院，但是公安局反對，期間一名萬姓輔警毆打他，導致上下6顆門牙鬆動，至今仍未能夠咬東西。

方祿華去年11月在公安局工作人員陪同下到北京市求醫，但後來公安局不再代交醫藥費，醫院就停止治療，只用麻藥和安眠藥；其後更有公安局黨委委員和看守所所長前來，要求他在對處理結果滿意的文件簽署，令他氣憤萬分。

律師認為，看守所有義務保障在押人的安全，只要看守所或公安局存在失職或過錯，就應該承擔方男的醫療費用。