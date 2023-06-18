天津路陷 樓現裂痕 流離失所 發救助金

天津市津南區八里台鎮八里台東路一帶上月沉降，導致附近屋苑建築物牆身出現裂痕，居民需要連夜疏散，經歷有家歸不得日子。內媒昨天報道，津南區已向受影響家庭發放一次性5,000元（人民幣‧下同，約5,546港元）生活救助金及每月每平方米20元（約22港元）臨時過渡救助金，並承諾會根據後續安置進展情況轉段或順延有關援助，直至妥善解決問題為止。

八里台東路上月31日地面出現沉降，附近居民當晚發現屋苑庭院內部草坪、路面及建築物牆角等出現裂痕。經勘驗後，相關部門人員及專家認為出現裂痕樓宇已不適合居住，逐家逐戶通知民眾搬往酒店暫住。

業主返回收拾 見裂縫擴大 多名業主數天後返回單位收拾物件時發現電梯停止運作之餘，屋苑出現裂縫面積看似愈來愈大。

事故發生後，津南區立即啟動應急機制，全力開展緊急疏散避險。內媒指津南區指揮部在受影響群眾配合支持下，完成緊急疏散工作，處置工作則轉入臨時過渡階段，並強調會救助沉降地區疏散範圍內居民，幫助眾人盡快恢復基本生活秩序。

除了發放一次性生活救助金，津南區亦會向每戶批出臨時過渡救助金，暫定發放至本年12月31日為止。此外，津南區亦會通過尋找房源、降低中介成本等措施，協助受影響群眾租房過渡。有區住建部門相關負責人表示，當地已組織多間房地產經紀機構提供7,400多套房源，在疏散酒店舉辦租賃房源推薦會，現場接待群眾諮詢，部分中介推出佣金全免計劃，降低受影響居民生活成本。

區委指應急見效 除險需時 津南區委常委、常務副區長楊陽則稱，前期應急工程措施目前初見成效，原因調查已有初步判斷，但現場受影響房屋實時監測、除險加固、安全鑑定還需做大量工作。他重申區委及區政府下一步將堅持依法、科學及為民原則等，制訂具體可行後續安置方案，保障民眾合法權益，同時解決群眾後顧之憂。

本報綜合報道