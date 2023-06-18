寧夏破2億元手機App集資詐騙 拘9人

【本報綜合報道】寧夏自治區固原市警方近日偵破一宗利用手機應用程式集資詐騙案件，拘捕9名疑犯。涉案犯罪團夥4個月內吸引29個省區市1,800多人投資，涉案資金逾1.8億元人民幣（約2億港元）。

訛稱獲政府支持產淨水材料 內地傳媒上周五報道，去年6月21日固原警方接報指，寧夏某環保科技有限責任公司涉嫌非法集資。疑犯谷×飛、汪×江、李×去年2月初在固原市註冊空殼公司，利用第三方網絡公司開發「××環保」手機程式，在未經有關金融管理部門依法許可及無任何生產經營活動的情況下，以生產環保淨水材料招商為幌子，通過組建微信群、舉辦招商會、口口相傳等方式，大肆宣傳相關產品項目已經獲得當地政府支持，以此吸引民眾投資。

谷×飛等人利用「××環保」手機程式平台，引誘投資人下載註冊，通過充值、提現等操作進行投資收益，不斷發展下線。

為吸引更多投資，谷×飛等人還承諾向累計投資達到一定金額的投資人和發展下線的「團隊長」按照不同比例給予額外獎勵。

谷×飛、汪×江、李×等7人已經被依法逮捕，另外李×路、張×霞取保候審，案件仍在進一步偵辦中。