龍舟水期強降雨 廣東多地嚴重水災

【本報綜合報道】內地西南地區東部、江漢、江淮、江南、華南等地有大範圍較強降雨過程，中央氣象台昨日發布暴雨黃色預警；廣東多地水浸情況嚴重，洪水倒灌入屋。

北京錄逾39℃ 破72年來紀錄 北京上周五最高氣溫39.4℃，打破1951年以來的紀錄，北京、天津等地昨日最高氣溫達35℃至39℃，局部地區達40℃，中央氣象台發布高溫黃色預警。

上周四上午8時至上周五上午8時，廣東全省有213個鎮街錄得超過50毫米的暴雨或大暴雨，其中揭陽惠來縣東港鎮降雨量238毫米。揭陽多處出現水浸，多名民眾受困，消防利用橡皮艇疏散27人。氣象專家表示，廣東處於今年「龍舟水」的降雨盛期，大雨持續時間長，致災風險高，需要提防城鄉積澇、山洪、泥石流等次生災害。

在潮州，網上流傳當地上周四出現暴雨並嚴重水浸，有外賣員駕駛電動單車送外賣時涉水而行，電動單車變成水上電單車。當地有洪水倒灌入屋等情況，屋內家具等物品全部浸泡在水中，有屋主在家中大廳撒魚餌釣魚，無奈地表示「苦中作樂」。