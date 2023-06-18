省級調查證鼠頭當鴨 高校市監局需問責

江西異物風波揭食堂邋遢 江西省南昌市江西工業職業技術學院食堂飯菜本月1日被揭藏有懷疑老鼠頭異物，校方及南昌市高新區市場監督管理局分局卻堅稱異物只是鴨頸。經查明後，聯合調查組昨天發聲明稱，有關異物的確是老鼠類嚙齒動物頭部，校方、涉事企業及市監局需分別負主體、直接和監管責任。

一名來自江西工職院學生月初在校內食堂發現，其飯菜含有一顆黑色、帶有類似動物牙齒異物，外形與老鼠頭相似。惟校方其後表示，所謂異物只是鴨頸。至於南昌市高新區市監局分局執法人員經反覆對比後也得出同一結論，上述異物僅為鴨頸。

現場勘察查天眼判斷 由於事件愈鬧愈大，加上食堂衞生情況備受質疑，江西省教育廳、省公安廳、省國資委及省市監局遂組成「江西工職院『6.1』食品安全事件」聯合調查組，除了勘察現場環境，同時查閱閉路電視畫面，至昨天終於公布調查處理結果。

通報提到，當學生月初發現問題時，涉事食堂工作人員已在當天丟棄異物。透過查看食堂廚房閉路電視畫面、查閱食堂採購清單、查問食堂負責人、廚房相關當事人、涉事學生及現場圍觀學生等，聯合調查組判定涉事異物並非鴨頸。

此外，根據檢視涉事學生所拍現場照片及影片，國內權威動物專家判定異物就是老鼠頭。通報批評江西工職院及南昌高新區市監局昌東分局未有認真調查取證，就對外發布「異物為鴨頸」結論，其行為屬於錯誤，因此認定校方需負主體責任，涉事企業需負直接責任，市監局需負監管責任。

在通報中，聯合調查組提到南昌市市監局已根據《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例，吊銷涉事食堂食品經營許可證，並對涉事企業及法定代表人頂格處罰，未來會依法依規嚴肅處理江西工職院、南昌高新區市監局昌東分局等相關責任單位、涉事企業及責任人，也將在全省展開食品安全專項整治，保障人民群眾食品安全。本報綜合報道