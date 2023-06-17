台灣南投縣近日持續降雨，令日月潭水位回升，潭區景點「九蛙疊像」亦大半入水。有民眾前日透過無人機，拍到「大魚吞九蛙」的趣味畫面。只見在弧形觀景台與周邊地景搭配下，竟有巨大魚頭「現形」，甚至還張嘴要「吞了」九蛙，令人嘖嘖稱奇。