酒內花生不斷浮沉 氣泡起滅是成因
【本報綜合報道】當花生跌入啤酒後，會不停重複沉底浮起的過程，多國科學家周三發表研究，解釋這個令人摸不着頭腦的現象，對理解地殼中的礦物提取或冒泡岩漿具重要意義。
研究主要作者、巴西研究員佩雷拉（Luiz Pereira）表示，由於花生比啤酒密度大，因此會沉到杯底。隨後每顆花生會變成所謂的「成核點」（nucleation site），即花生表面出現數百個微小的二氧化碳氣泡，如救生圈般令花生上浮。當花生浮面後氣泡破裂，於是不斷重複沉底浮起過程，直至啤酒內沒有二氧化碳、或有人喝啤酒干擾為止。
有助理解岩漿運動
相關過程類似在礦石中分離鐵的過程，空氣以一種受控的方式注入混合物中，其中一種礦物如鐵便會升起，而其他礦物則會沉底。同樣過程亦解釋為何火山學家認為在地殼結晶岩漿中，磁鐵礦會升到比預期更高的層次。像花生一樣，磁鐵礦密度更大，所以應該在底部。但研究人員推測，由於高接觸角，磁鐵礦在氣泡的幫助下，從岩漿中升起。
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