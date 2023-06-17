兩女遊德名勝 遭淫狼推落崖 1人死

全屬美籍 警其後拉人 德國南部著名景點新天鵝堡周三發生駭人命案，一名美國男遊客涉嫌非禮兩名同是來自美國的年輕女遊客，之後更將她們推落50米高的山崖，其中一名受害人死亡，疑犯已經落網，目前還押候查。美國駐德國大使館已知悉事件，駐慕尼黑總領事館正密切關注事態發展，並與有關當局聯絡。

事發在周三下午，兩名分別22歲及21歲的受害女子，在可以飽覽新天鵝堡美景瑪莉安橋附近遇上30歲疑兇。警方周四表示，兩女在一條遠足小徑上與疑兇相遇後，疑兇將她們引誘到一條通往觀景點的小徑上。

誘到小徑圖性侵 事敗捏頸 有報道指，疑兇對兩女毛手毛腳，之後發生一輪扭打。警方發言人稱，21歲女子被疑犯襲擊，22歲女子前往營救時被男子捏頸，之後推下50米高的山崖。疑兇之後企圖性侵21歲女子，其後也將她推落山，跌在她朋友附近。

兩名女事主事後救起送往醫院急救，22歲女子獲救時仍有反應，在醫院留醫；21歲女子則重傷，延至晚上不治。而疑兇雖然離開案發現場，但很快在附近被捕。

有目擊者稱，疑犯被警方帶走時不發一言，臉上似乎有抓痕。警方稱，疑犯周四被法官下令還押監獄，可能會遭起訴。他因涉嫌謀殺、企圖謀殺和性犯罪而正在接受調查。警方表示，他們和檢察官正試圖準確地重組案情，並呼籲任何目擊者挺身而出。本報綜合報道