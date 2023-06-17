韓揭福島去核污染裝置頻故障

【本報綜合報道】南韓政府上月派出考察團到日本福島第一核電站展開考察，南韓政府昨日舉行記者會匯報調查結果，發現去核污染裝置的多核素處理系統2013年至今8次故障，不肯定能夠長期運作，多數核污水儲罐亦未確定能夠滿足排海條件。

核污水儲罐未確定足夠 多核素處理系統2013年至2014年發生兩次設備腐蝕故障，2014年至2021年發生5次過濾器相關故障，去年例行檢查亦發現一次故障，南韓原子能安全技術院正在分析多核素處理系統能否長期運作。南韓福島核污水跨政府部門工作組旗下技術檢查委員會委員長許均英表示，日方宣稱300多個核污水罐滿足排海條件，但有關說法未獲核實，韓方考慮國際原子能機構建議後，重點檢測其中69種放射性核素的濃度。

南韓海洋水產部次官宋相根宣布，在證實福島水產能夠安全食用前，南韓政府繼續禁止當地水產進口。倘若政府設備數量不足應付國民的水產品核輻射檢測申請，政府將增加檢測設備數量，並委託有相關資質的民間機構加入檢測，屆時每名國民每周可以申請一次水產品輻射量檢測。