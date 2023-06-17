向歐洲國家售退役坦克 以色列首次
【本報綜合報道】以色列周四證實，首次與兩個國家磋商出售該國研製、目前退役的梅卡瓦主戰坦克，其中一個潛在買家位於歐洲。
以色列國防部國際防務合作局局長庫拉斯（Yair Kulas）表示，正在推動出售更多以色列國防軍剩餘裝備。他指世界正在追逐武器系統，但生產過程需要時間，並不是每個人都有時間等待。不少歐洲國家軍援烏克蘭後，正在尋求迅速補充庫存。他續指，就出售梅卡瓦主戰坦克一事，與有關國家展開深入談判，但拒絕透露名稱。有報道指，交易涉及約200輛堆放在維修站積塵的主戰坦克。以色列國防部在俄烏戰爭爆發前，曾經打算拆解它們當作廢鐵出售，但檢查後發現可以使用及出售。
出售前須獲美同意
由於主戰坦克引擎及其他幾個部件是美國製造，因此出售前必須獲得美國國防部同意。擬售的梅卡瓦主戰坦克型號包括MK II及部分MK III，以色列國防軍目前主要使用MK IV，而MK V開始服役。以色列國防部周三公布數據，顯示去年對外軍售達125億美元（約975億港元），創下新高。
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