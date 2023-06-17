向歐洲國家售退役坦克 以色列首次

以色列國防部國際防務合作局局長庫拉斯（Yair Kulas）表示，正在推動出售更多以色列國防軍剩餘裝備。他指世界正在追逐武器系統，但生產過程需要時間，並不是每個人都有時間等待。不少歐洲國家軍援烏克蘭後，正在尋求迅速補充庫存。他續指，就出售梅卡瓦主戰坦克一事，與有關國家展開深入談判，但拒絕透露名稱。有報道指，交易涉及約200輛堆放在維修站積塵的主戰坦克。以色列國防部在俄烏戰爭爆發前，曾經打算拆解它們當作廢鐵出售，但檢查後發現可以使用及出售。