震懾平壤 美巡航導彈核潛艇 赴韓聯合演練

北韓周四向朝鮮半島東部海域發射兩枚短程彈道導彈，反制南韓總統尹錫悅當天主持與美國的聯合協同火力殲滅演訓後，美方翌日以實際行動展示延伸威懾力度，時隔5年8個月後向南韓派遣巡航導彈核潛艇，參與聯合特戰演練。

可搭載154枚戰斧巡航導彈 美國俄亥俄級巡航導彈核潛艇密歇根號昨日停靠南韓釜山作戰基地，美國海軍在新聞稿表示，今次訪問反映美方對印太地區的承諾。南韓國防部表示，密歇根號訪韓期間，韓美海軍將舉行聯合特戰演練，加強特種作戰遂行能力和互操作性，反制北韓升級的挑釁行為。值得留意的是，密歇根號除了可以搭載最多154枚、射程1,600公里的戰斧巡航導彈攻擊地面目標外，同時可以運載66名特種作戰人員執行任務。

根據美國與南韓今年4月26日發表的《華盛頓宣言》，美方承諾進一步加強定期向朝鮮半島派遣戰略資產，包括將自1980年代以來首次安排搭載核導彈的戰略核潛艇訪韓。密歇根號與姊妹艦俄亥俄號、佛羅里達號、喬治亞號服役之初是俄亥俄級戰略核潛艇，2002年至2007年改裝轉型為巡航導彈核潛艇，不再使用潛射彈道導彈。

《華盛頓宣言》發表後，外界關注美國戰略核潛艇何時現身朝鮮半島。根據美國國防部發布的照片，俄亥俄級戰略核潛艇緬因號今年4月18日停靠西太平洋戰略要地關島後，5月9日在菲律賓海上浮與直升機展開垂直補給作業；姊妹艦內華達號5月22日完成威懾巡邏任務返回華盛頓州基策普－班戈海軍基地。這級戰略核潛艇總共有14艘，原本搭載24枚潛射彈道導彈，但受戰略武器裁減條約所限，現時搭載20枚。

美4轟炸機關島執行任務 除了巡航導彈核潛艇，美國空軍4架B52H戰略轟炸機及200名人員周三開始在關島安德森空軍基地執行轟炸機特遣隊任務，翌日執行首次飛行任務。B52H戰略轟炸機可以投射核武及常規武器，美國空軍表示，這類任務有助加強對回應全球各地危機或挑戰有必要的戰備狀態及訓練，透過展示在不同地點行動的能力維持全球穩定及安全，同時影響競爭及敵對國家的決策過程，使對方意識到軍事侵略只會弊多於利。本報綜合報道