美航母福特號首駛入地中海

【本報綜合報道】美國海軍航空母艦福特號周四穿越直布羅陀海峽，首次由大西洋駛入地中海，是美方自今年4月以來，再次在地中海部署航空母艦應對俄烏戰爭。

美國國防部發布的照片顯示，福特號與神盾巡洋艦諾曼第號、神盾驅逐艦羅斯福號及意大利護衞艦阿爾皮諾號組成航空母艦打擊群，通過地中海西部出入口、分隔歐洲大陸與非洲大陸的直布羅陀海峽。這是福特號成軍後首次駛入地中海，也是繼杜魯門號及喬治布殊號後，第3艘自俄烏戰爭爆發後在該海域部署的美國航空母艦。

全球最大最先進 福特號上月2日從維珍尼亞州諾福克海軍基地啟航，展開首次全球性的部署行動，目前計劃持續在地中海活動。該艦上月24日停靠挪威首都奧斯陸，並在挪威海、北海一帶海域演習，其後持續向南航行前往直布羅陀海峽。2021年12月至今年4月，美國一直保持着一艘航空母艦在地中海戒備的狀態，艦載戰機協防北約東翼領空。

美國海軍表示，福特號是全球最大的航空母艦，也是美方最新及最先進的航空母艦，代表美國海軍在全球範圍投射力量方面實現一個世代的躍進。福特號目前在負責歐洲地區軍事行動的第6艦隊行動區部署，旨在捍衞美國及其盟友與夥伴的利益。