俄黑客襲美能源部轄下機構

【本報綜合報道】俄羅斯勒索軟件組織克洛普（Clop）近日向多國發動網絡攻擊，美國能源部周四證實轄下機構遇襲，但未產生任何重大影響。美國網絡安全和基礎設施安全局表示，正在向數個聯邦機構提供支援。

英航蜆殼亦受害 美國能源部發言人表示，受影響轄下機構分別是橡樹嶺聯合大學研究中心，以及一個在新墨西哥州的廢料隔離試驗工廠，工廠處理與核能有關的廢料。能源部把事件通知國會。

網絡安全和基礎設施安全局指黑客利用文件傳輸軟件MOVEit Transfer漏洞，入侵美國政府機構，並估計美國數百間公司和組織也可能受影響。

黑客攻擊行為上月底出現，影響英國航空公司、蜆殼石油公司、明尼蘇達州和伊利諾伊州的州政府員工。克洛普上周宣稱對部分黑客行為負上責任，在網站列出受害者名單及勒索數百萬美元。組織表明無意勒索政府機構，會直接刪除所有數據。美國公司Progress Software周四證實，MOVEit Transfer有新漏洞，正在努力修復。