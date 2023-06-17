美俄願意遵條約限制核武量

里亞布科夫表示，雙方交換意見後，確認俄美互相對立、不可調和的立場。他強調，俄羅斯並沒有偏離其立場，即仍然暫停參與《新削減戰略武器條約》，只有美國願意放棄對俄根本敵對政策的情況下，俄方才撤銷或重新考慮這個決定。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃同日表示，俄羅斯完全恪守不應該發動核戰的原則，俄方的核威懾策略具有特別的防衞性質，只會在迫不得已的非常情況下，以防衞目的使用。