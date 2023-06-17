美俄願意遵條約限制核武量
【本報綜合報道】俄羅斯副外長里亞布科夫周四表示，俄羅斯與美國近日就《新削減戰略武器條約》展開磋商，雙方願意維持條約所限制的核武數量，並互相通報洲際彈道導彈和潛射彈道導彈的發射活動，以及通報各自戰略部隊的重大軍事演習。
里亞布科夫表示，雙方交換意見後，確認俄美互相對立、不可調和的立場。他強調，俄羅斯並沒有偏離其立場，即仍然暫停參與《新削減戰略武器條約》，只有美國願意放棄對俄根本敵對政策的情況下，俄方才撤銷或重新考慮這個決定。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃同日表示，俄羅斯完全恪守不應該發動核戰的原則，俄方的核威懾策略具有特別的防衞性質，只會在迫不得已的非常情況下，以防衞目的使用。
美國與俄羅斯2010年簽署《新削減戰略武器條約》，翌年正式生效，原本有效期到2021年，其後延長至2026年。該條約限制戰略進攻性武器數量，涉及洲際彈道導彈、潛射彈道導彈、戰略轟炸機，部署在這些投射平台的核彈頭不得多於1,550枚。
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