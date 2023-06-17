IAEA：期望俄烏簽字護核電廠 不切實際

【本報綜合報道】國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西周四視察俄羅斯控制的烏克蘭扎波羅熱核電廠，他稱期望俄烏在激烈戰鬥下簽署文件，確保核電廠安全是不切實際。

這是烏克蘭南部卡霍夫卡水壩決堤後，格羅西首次到訪扎波羅熱核電廠。卡霍夫卡水壩決堤引致的水災導致最少28人死亡，卡霍夫卡水庫原本供水到冷卻池用以冷卻核電廠的反應堆，但水壩決堤後水庫水位太低，無法抽水到冷卻池，目前冷卻池可以使用地下水井充填。格羅西視察後表示，扎波羅熱核電廠目前情勢嚴峻，但冷卻水的水位足夠；又指聯合國安理會已經制訂一份確保扎波羅熱核電廠的政治協議，但現階段要交戰雙方達成書面協議是不切實際，因為雙方沒和談或停火談判。

槍聲下 總幹事車隊受阻 由於俄烏持續激戰，格羅西前往扎波羅熱核電廠的行程被延遲一天，當格羅西完成視察返回烏克蘭控制的地區途中，其車隊也因槍聲而一度受阻。國際原子能機構發言人指槍聲持續數分鐘，車隊沒有即時的危險。俄羅斯核電公司負責人表示，是烏方向車隊開槍，又指事件中無人受傷，車隊已經安全返回烏方控制的扎波羅熱市。

格羅西